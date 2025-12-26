Atacan a sujeto con un machete

Una agresión con arma blanca movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde del jueves, luego de que un hombre acabara con una herida en la frente tras ser atacado por sujetos desconocidos en las inmediaciones del parque Bicentenario, a escasos metros de la catedral de San José, en el centro de la ciudad de Tapachula.

La víctima fue identificada como José “N” (30 años), quien fue localizado por paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) mientras solicitaba auxilio debido a la abundante pérdida de sangre causada por la lesión.

Discusión

De acuerdo con el testimonio del afectado, fue interceptado por varios individuos con quienes sostuvo una discusión; durante el altercado, uno de ellos sacó un machete y le propinó un golpe directo a la altura de la frente, para posteriormente huir junto con los demás involucrados.

Tras recibir el reporte de emergencia, los paramédicos arribaron y procedieron a controlar la hemorragia, brindando atención prehospitalaria para estabilizar al malherido.

Minutos después, familiares del afectado llegaron y se hicieron cargo de su traslado a un sanatorio particular para una valoración médica más precisa.

Asimismo, agentes de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y recabar información; sin embargo, hasta el cierre de la edición no se reportaron personas detenidas, ni se había logrado localizar a los involucrados y al agresor directo.

Finalmente, los cuerpos de auxilio exhortaron a la ciudadanía a solicitar ayuda de inmediato ante cualquier agresión y a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades, a fin de que se realicen las investigaciones necesarias y se proceda legalmente contra los responsables del ataque.