Ataque armado deja a agente de GN sin vida

Un elemento activo de la Guardia Nacional (GN) perdió la vida y otra persona resultó herida, esto durante un ataque armado ocurrido en la colonia El Arenal, localizada en la zona baja del municipio de Huixtla en las últimas horas de la noche del lunes, por lo que fueron iniciadas las pesquisas.

Ambos se encontraban en las inmediaciones del parque cuando llegaron dos sujetos que circulaban en una motocicleta y sin mediar palabra les dispararon en varias ocasiones, para luego emprender la huida con rumbo desconocido.

Un muerto y un herido

Ante el reporte, elementos de las diversas corporaciones policiacas y los servicios de emergencia acudieron al sitio, quienes establecieron que una persona del sexo masculino, identificada como Gerson Benjamín “N” (23 años), había fallecido.

De acuerdo con sus familiares, el hombre era elemento de la Guardia Nacional destacamentado en el estado de Durango y se encontraba de vacaciones.

Mientras tanto, resultó herido Daniel Bruno “N” (36) quien fue trasladado en un vehículo particular a un hospital, en donde recibe atención médica sin que se haya establecido su estado de salud.

Se indicó que los atacantes vestían de negro y por la oscuridad no se pudo establecer el tipo de motocicleta en la que se desplazaban.

Elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales, así como de la Guardia Nacional, acordonaron la zona mientras se llevaba a cabo el levantamiento de indicios y se procedía a trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense.

Por ello, además fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, con la finalidad de tratar de esclarecer los hechos.