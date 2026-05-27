Ataque armado deja un muerto y un lesionado

Una persona sin vida y otra herida, además de una mujer ilesa, pero con crisis nerviosa, dejó como saldo un ataque armado en las inmediaciones de la colonia Nuevo Milenio, al sur de Tapachula.

Ante el reporte de vecinos que escucharon detonaciones de arma de fuego, se movilizaron los cuerpos policiacos y los servicios de emergencia, quienes al llegar corroboraron el hecho.

Paramédicos brindaron atención a una persona identificada como Pablo “N”, de 52 años, quien se encontraba herida de tres impactos de bala, la cual fue trasladada de emergencia al hospital regional.

Este presentaba un impacto a la altura de la tetilla izquierda y dos más en los brazos, por lo que se reporta como delicado.

Al ser revisada la segunda persona, determinaron que ya no contaba con signos vitales, estableciendo que se llamaba Yonathan “N”, de 22 años y de oficio albañil, quien presentaba dos impactos, uno en el pecho y otro en el brazo derecho.

Ante ello, los elementos de las corporaciones policiacas acordonaron la zona, en donde los peritos aseguraron al menos ocho casquillos percutidos del calibre .9 milímetros.

Asimismo, procedieron al levantamiento del cuerpo para su traslado al Semefo, practicarle la necropsia de ley e iniciar la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.

Se dijo que sujetos que se desplazaban en motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraban las dos personas y dispararon en su contra.

Una mujer que también estaba ahí resultó ilesa y fue atendida por crisis nerviosa.