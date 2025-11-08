Ataque armado salda con mujer muerta y una herida

El saldo de un ataque armado en el tramo de terracería entre los cantones Las Palmas y San Luis, en el municipio de Huehuetán, fue de una persona del sexo femenino sin vida y otra herida, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones.

Se dio a conocer que las féminas se desplazaban en una motocicleta cuando fueron alcanzadas por unos sujetos, mismos que les dispararon en varias ocasiones.

La víctima mortal, identificada como Cristina “N”, presentaba al menos tres impactos de bala: uno en el cuello y dos a la altura del abdomen; quedó a un costado de una motocicleta Italika de color verde, sin placas de circulación.

A su vez, Tomasa “N” resultó lesionada y fue trasladada urgentemente a un hospital, en donde recibe atención médica especializada y su estado de salud fue reportado como grave.

Elementos de las diferentes corporaciones policiacas arribaron al lugar y acordonaron el área para proceder al levantamiento de indicios y llevar el cuerpo de la fallecida al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le practicarán la necropsia de ley.

Responsables

Se dijo que los responsables iban vestidos de negro, en una motocicleta todoterreno, quienes tras el ataque se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Por ello, se desplegó un operativo de búsqueda en toda la zona, sin embargo, hasta el cierre de la edición no se tenían indicios sobre el paradero de los homicidas.

La Fiscalía de Distrito inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado con perspectiva de feminicidio, con la finalidad de aclarar el motivo del asesinato.

Este nuevo incidente violento generó intranquilidad entre los habitantes de la región.