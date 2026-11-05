Atraviesa barra de contención un vehículo

Milagrosamente, solo con crisis nerviosa y algunos golpes acabó el conductor de un vehículo que fue atravesado por un metal sobre la vía cuota, dentro de la demarcación de Jiquipilas. Todo parece indicar que una mala maniobra o una posible distracción originaron la pérdida de control de la unidad.
Trascendió que minutos después de las 09:00 horas, usuarios de la autopista Arriaga-Ocozocoautla reportaron un accidente que involucraba una camioneta —doble cabina, blanco, de reciente modelo— siniestrada sobre el kilómetro 57, con severos daños.
Escena
De inmediato, personal de auxilio arribó al lugar del incidente donde confirmó que una unidad motriz a punto de abandonar la carpeta asfáltica se estampó en la banda metálica de intención, la cual ingresó desde la defensa delantera, pasando por la cabina, hasta salir por la góndola y arrancando el asiento trasero.
Finalmente, al lugar arribó la Guardia Nacional para realizar el protocolo debido y permitir el retiro del vehículo siniestrado hacia el corralón municipal. Mientras tanto, la vialidad quedó despejada durante los trabajos de auxilio y policiales.