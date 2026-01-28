Atropella a anciana y causa choque múltiple

Una persona adulta lesionada y daños en cuatro vehículos fueron el saldo de un accidente que se registró durante la tarde de ayer en Comitán, cuando una conductora perdió el control al atropellar a una anciana, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue cerca de las 15:30 horas que se registró el percance sobre la 14.ª calle Sur, entre bulevar y 6.ª Poniente, en las inmediaciones de la comandancia de la Policía Municipal.

Cuatro involucrados

Todo se originó cuando la conductora de una camioneta Toyota de color rojo, que se dirigía al poniente, embistió a una adulta mayor y perdió el control, por lo que golpeó a un taxi rosa y después se estrelló contra dos camionetas Volkswagen tipo van: una que se encontraba estacionada y la otra que circulaba en sentido opuesto.

El tráfico se vio interrumpido debido a que los vehículos quedaron atravesados sobre la vía de comunicación, movilizándose paramédicos y policías para atender la emergencia, brindando la atención a la persona de la tercera edad que fue trasladada al hospital regional.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, con apoyo de peritos de la Fiscalía General del Estado, realizaron las labores a fin de consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme a la ley.