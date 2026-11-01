Atropella a anciano; descendía de combi

Un persona del sexo masculino, de la tercera edad, terminó hospitalizada luego de verse involucrada en un accidente vial cuando bajaba de una combi, sobre la carretera Palenque-Zona Arqueológica.

El afectado, identificado como Ricardo “N” (85 años), descendía del transporte público en modalidad de colectivo al momento en que presuntamente fue alcanzado por una veloz motocicleta, quien aparentemente se dio a la fuga.

El percance tuvo lugar a la altura del hotel Piedra de Agua, donde el adulto mayor quedó con lesiones de alta consideración que requirieron asistencia médica.

Ayuda médica

Tras el impacto, el anciano presentó una herida en la cabeza y dolor en el antebrazo izquierdo, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después, personal de Protección Civil llegó para evaluar su condición y brindarle los primeros auxilios.

Debido a las heridas que presentaba, los paramédicos decidieron trasladarlo a un hospital, donde quedó bajo observación y toma de placas radiográficas para descartar alguna posible fractura.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía Turística Municipal, quienes apoyaron durante la atención del incidente y recabaron información sobre lo sucedido.

Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre la identidad del motorista ni sobre las circunstancias exactas que rodearon el accidente.