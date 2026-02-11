Atropella a motorista y acaba volcando

Un motociclista quedó con lesiones de gravedad luego de ser atropellado en el municipio de Comitán de Domínguez, en un accidente que dejó como saldo la volcadura del vehículo, según refieren, responsable. El percance movilizó a cuerpos de emergencia y a corporaciones federales.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 20:00 horas, a la altura del kilómetro 178+500 de la carretera federal 190 en el tramo Comitán-La Trinitaria, a escasos metros de la estación de la Guardia Nacional (GN) de Seguridad en Carreteras, sobre el bulevar Armando Albores Guillén.

Circulaba sin luces

De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista conducía una unidad Yamaha de color azul con negro, con dirección al norte. Según refieren circulaba sin luces, lo que habría dificultado su visibilidad en una zona de alta afluencia vehicular.

En esas circunstancias, el conductor de un automóvil Volkswagen GTI de color gris, que transitaba en la misma dirección y por lo visto a exceso de velocidad, no se percató de la presencia de la moto y acabó colisionando de manera violenta.

A consecuencia del choque, el motorista salió proyectado y quedó tirado en mal estado fuera de la cinta asfáltica, entre la maleza, junto a su unidad severamente dañada.

Tras el fuerte impacto, el automovilista perdió el control del volante y volcó, por lo que el vehículo terminó recostado sobre su costado izquierdo en el camellón central del bulevar, lo que generó riesgo para otros conductores que circulaban por la zona.

El accidente fue reportado de inmediato al número de emergencias 9-1-1, lo que permitió la rápida movilización de paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria tanto al motociclista como a la persona que manejaba el automóvil.

Ambos fueron trasladados al hospital regional, donde el estado de salud del motociclista fue reportado como crítico.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Carreteras se hicieron cargo del peritaje correspondiente y ordenaron el retiro de las unidades involucradas, que fueron remolcadas al corralón.