Atropella a transeúnte y luego escapa velozmente

Una mujer que intentó cruzar la carretera fue atropellada por un motociclista durante la tarde de ayer en Comitán. Tras recibir los primeros auxilios fue trasladada al hospital por los cuerpos de emergencia. Se dijo que el conductor de la motocicleta huyó para evadir su responsabilidad.

Fue sobre la carretera al Cuartel Militar, frente a la entrada a la colonia Valle Balún Canán, al sur poniente de la ciudad, en donde se registró el percance alrededor de las 15:20 horas.

Exceso de velocidad

Todo se originó cuando doña Laura “N” (45 años) trató de pasar al otro lado de la vía de comunicación para dirigirse a su domicilio, pero de pronto fue embestida por un motociclista que circulaba a exceso de velocidad.

El motorista logró controlar su vehículo y luego de los hechos se dio a la fuga para no hacerse cargo de las afectaciones, dejando a la fémina malherida sobre el asfalto.

Vecinos de la zona alertaron al número de emergencias 911, movilizándose en minutos paramédicos y una ambulancia de Protección Civil Municipal que brindaron los primeros auxilios y tras valorarla la llevaron al hospital regional.

Al lugar arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para los peritajes necesarios, aunque debido a que el responsable escapó, indicaron a la parte afectada que tendría que denunciar el incidente ante un agente del Ministerio Público para que realicen las investigaciones y se dé con el paradero del motociclista para deslindar responsabilidades.