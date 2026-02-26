Atropella camión de valores a motorista

Con lesiones en ambas piernas resultó un motociclista que fue atropellado por un camión de valores sobre el tramo Comitán-Altamirano, lo que movilizó a policías y paramédicos para atender el incidente.

El percance ocurrió en el entronque al libramiento Norte y a la localidad de Los Riegos, al oriente del primer municipio, alrededor de las 21:30 horas.

El incidente ocurrió cuando uno de los conductores pretendió ganar el paso en dicho crucero, lo que derivó en el atropellamiento del motorista que quedó tendido sobre el asfalto con heridas en las piernas que le provocaron un sangrado profundo.

Testigos, al ver la magnitud del incidente, reportaron al número de emergencia 9-1-1 y solicitaron el apoyo de una ambulancia, lo que movilizó a Protección Civil (PC) Municipal.

Ya en el sitio, paramédicos valoraron al motociclista y lo inmovilizaron en una camilla rígida para trasladarlo de inmediato al hospital regional para que le brindaran atención médica especializada.

Agentes de la Guardia Vial Preventiva Estatal llegaron para brindar apoyo vial y realizar los peritajes, a fin de consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público (MP).