Atropella Caravan a un motopatrullero

Un motopatrullero de la Policía Municipal fue embestido por una camioneta la tarde de ayer al poniente de Comitán, lo que movilizó a paramédicos para brindar la atención y trasladarlo al hospital regional.

Fue sobre la avenida Jacarandas frente al fraccionamiento Tikal, al poniente de la ciudad, que se registró el percance alrededor de las 17:00 horas.

Maniobra provoca percance

El percance lo protagonizaron entre una camioneta Dodge Caravan color verde que circulaba sobre la avenida con rumbo al norte, cuando intentó incorporarse a una calle del fraccionamiento, lo que derivó en un corte de circulación.

Esto provocó que el motopatrullero terminara tendido sobre el pavimento, lo que movilizó a una ambulancia de Protección Civil Municipal ante el reporte del accidente al 911.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron al hospital regional para que se descartaran lesiones de mayor gravedad.

La vialidad fue cerrada al tráfico vehicular en tanto agentes de Vialidad y Tránsito Municipal realizaban los peritajes y se brindaba la atención medica al lesionado.

En el lugar se dio un diálogo armonioso para convenir pago de daños y deslindar responsabilidades.