Atropella motorista a mujer y fallece

Pasado el mediodía, un trágico hecho enlutó a una familiar ya que, de nueva cuenta, un motociclista a exceso de velocidad protagonizó un incidente en la ciudad capital.

Una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de ser impactada y proyectada varios metros por un adolescente a bordo de un ciclomotor, sobre la Calzada al Sumidero, a la altura de la colonia Reforma.

Eran alrededor de las 13:35 horas cuando se recibió el reporte, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Ahí, se informó que un menor de edad, de 15 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika tipo Ft20.

Arrolla a mujer

Este se dirigía a la escuela, el Cobach plantel 35, a toda velocidad, pero no alcanzó a llegar.

Se dijo que, de manera sorpresiva, una mujer identificada como Elia, de 64 años, quiso cruzar la vía de norte a sur y la terminó atropellando.

Del impacto, esta salió proyectada varios metros sobre la cinta de rodamiento de la calzada.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, a su vez, solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias. Pronto se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración de los paramédicos, se informó que Elia había perdido la vida.

Adolescente al hospital

En tanto, el joven fue llevado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 5 de Mayo para recibir asistencia médica especializada.

Los oficiales acordaron la zona con cintas plásticas para delimitar el perímetro.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hizo las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro.