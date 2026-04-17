Atropella y mata a anciano cuando vendía chicles

Manuel Martínez / CPUn camión de volteo atropelló y mató a una persona de la tercera edad, vendedor de chicles y dulces, en las inmediaciones de la gasolinera San Juan, sobre la Calzada Ramón Larráinzar en San Cristóbal de Las Casas. El conductor fue detenido.

El adulto mayor se encontraba en la zona ofreciendo sus productos cuando de pronto fue embestido por la pesada unidad, quedando malherido sobre el pavimento.

Testigos acudieron de inmediato para auxiliarlo mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de socorro a través de los números de emergencias.

Mediante las redes sociales, ciudadanos difundieron lo ocurrido para tratar de encontrar a sus familiares debido a la urgencia de que recibiera atención médica y acompañamiento a un centro de salud.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente sucedió alrededor de las 14:00 horas del jueves. Los primeros auxilios fueron brindados por paramédicos de Protección Civil, quienes trasladaron de urgencia al anciano al hospital de Las Culturas, en donde más tarde perdió la vida.

Posteriormente, autoridades informaron la localización y detención del presunto responsable, identificado como Hugo Eduardo “N”, quien manejaba un camión de volteo de la marca Dodge, color blanco.

El vehículo de carga fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.