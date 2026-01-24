Atropellado cuando iba a cobrar pensión

Un adulto mayor resultó con diversas lesiones en el cuerpo luego de ser atropellado por una motocicleta cuando intentaba cruzar la carretera Venustiano Carranza-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del Banco del Bienestar.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre había acudido a dicha institución bancaria para cobrar su pensión y al salir trató de atravesar la vía.

En ese momento fue impactado por una motocicleta que circulaba por el tramo, provocando que cayera violentamente sobre el asfalto.

Se dio a la fuga

Luego del percance, el conductor de la motocicleta se dio a la fuga, dejando abandonada a la víctima. Personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba heridas en distintas partes del cuerpo; sin embargo, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y, para el deslinde de responsabilidades, realizaron las diligencias necesarias.