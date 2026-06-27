Atropellan a adulta mayor en el centro

En un suceso ocurrido el mediodía del viernes en la zona centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, una mujer de 60 años de edad resultó lesionada tras ser impactada por una unidad de transporte público en modalidad de colectivo.

El accidente fue registrado por las autoridades alrededor de las 14:45 horas.

El percance tuvo lugar en el transitado cruce de la 5.ª Sur y 2.ª Oriente, un punto neurálgico de la movilidad urbana. De acuerdo con los informes preliminares recabados en el lugar, la peatón fue alcanzada por el vehículo mientras circulaba por la zona.

Ante la gravedad del momento y la urgencia de la situación, el conductor de la unidad de transporte tomó la decisión de asistir a la afectada, trasladándola por sus propios medios hacia un hospital, pero esta decidió quedarse en el sitio.

Minutos después del reporte, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje. Su presencia permitió agilizar las labores de atención y asegurar la zona para evitar mayores complicaciones viales.

Aproximadamente una hora después del impacto inicial, se confirmó que la mujer fue ingresada de urgencia a un hospital, donde recibe asistencia especializada para la valoración y tratamiento de las diversas lesiones sufridas.

Como parte del protocolo, y para deslindar responsabilidades, el transporte público involucrado fue removido del lugar. Con el apoyo de una grúa con plataforma, la unidad fue trasladada al corralón en turno.

Esta medida fue necesaria no solo para el proceso administrativo, sino también para permitir la liberación de la vialidad.