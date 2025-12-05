Atropellan a adulto mayor y termina hospitalizado

Con múltiples lesiones luego de ser atropellado por una unidad de transporte colectivo en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez, fue como quedó un adulto mayor.

El hecho generó una rápida movilización de los cuerpos de seguridad y auxilio. El incidente se dio aproximadamente a las 13:20 horas del jueves, sobre la 6.ª Sur y calle Central, una de las zonas más transitadas de la capital chiapaneca.

Impacto a peatón

Según los primeros reportes, la unidad de la ruta 3316 circulaba con normalidad cuando, de manera inesperada, el chofer impactó a un peatón que intentaba cruzar la vía de comunicación.

A causa del golpe, el individuo quedó tirado sobre la carpeta asfáltica, lo que alarmó a los transeúntes y a comerciantes del área, quienes solicitaron apoyo inmediato.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al punto y solicitaron la intervención de una ambulancia.

Posible fractura

Minutos después, paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba golpes en diversas partes del cuerpo y una posible fractura.

Tras estabilizarlo fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada y toma de radiografías.

En tanto, la zona fue resguardada para evitar otro percance y permitir las labores de auxilio. Posteriormente, una grúa con plataforma retiró la unidad colectiva involucrada y la remitió al corralón en turno, siendo puesta a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.