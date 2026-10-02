Atropellan a dos; uno es trasladado al hospital

Dos motociclistas fueron atropellados en la mañana del jueves en el municipio de Comitán, en donde uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital al resultar con lesiones de consideración. En ambos casos se presentaron paramédicos y agentes de Tránsito Municipal.

El primer hecho ocurrió cerca de las 08:00 horas sobre la avenida Fresnos, en el barrio El Cedro, en donde una unidad de transporte público en modalidad de taxi, con número económico 1004, terminó atropellando a un sujeto que iba en su moto.

El lesionado circulaba en una Italika de color azul, cuando no respetó la preferencia y fue embestido, por lo cual acabó tirado sobre el pavimento.

Segundo incidente

El segundo hecho se dio dos horas después sobre la 10.ª avenida Poniente, en el cruce con la 5.ª calle Sur, en el barrio Santa Ana.

En este, la conductora de un Volkswagen Gol de color rojo trató de incorporarse a la avenida y además pretendió ganarle el paso al motociclista que colisionó contra el automóvil.

Debido al impacto, el joven salió proyectado y se golpeó fuertemente contra el pavimento; esto hizo que convulsionara, por lo que testigos se alarmaron y de inmediato solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Una ambulancia de Protección Civil Municipal llegó. Los paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado y después de valorarlo lo trasladaron al hospital regional para que recibiera atención médica.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron para atender los accidentes y mediar entre los involucrados, con el fin de que dialogaran y convinieran el pago de daños a fin de deslindar responsabilidades conforme a la ley.