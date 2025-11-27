Atropellan a hombre al cruzar bulevar

Un hombre que intentó cruzar el bulevar de la zona sur de Comitán terminó atropellado por un automovilista, lo que movilizó a cuerpos de emergencia para trasladarlo al hospital regional.

Fue en el carril que conduce al sur del bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 12.ª y 13.ª calle Sur, que ocurrió el incidente alrededor de las 17:30 horas.

De acuerdo con las versiones, el peatón pretendió cruzar la vía y no se percató de la circulación vehicular, por lo que en el carril de baja fue embestido por un Nissan March, cuyo conductor al frenar de manera intempestiva terminó por aventarlo.

Azotón

El sujeto cayó sobre el asfalto y sufrió un duro golpe en la cabeza que le provocó un sangrado. De inmediato testigos dieron parte al número de emergencias 9-1-1.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios al adulto, para después trasladarlo al área de urgencias del hospital regional.

Fueron agentes de Vialidad Municipal que acordonaron el área y detuvieron al conductor, para que después peritos de la Fiscalía de Distrito realizaran peritajes y ordenaran remolcar el vehículo al corralón.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades.