Atropellan a hombre y resulta malherido

Lo que comenzó como un accidente vial terminó en una riña campal en las últimas horas de la noche del jueves en la colonia Linda Vista Shanká, al poniente de la capital chiapaneca.

El incidente se registró cerca de las 22:55 horas cuando un trabajador del volante colisionó contra un joven que se desplazaba en una motocicleta sobre la prolongación de la 5.ª Poniente.

Riña

De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto ambos involucrados descendieron de sus unidades y comenzaron a discutir en plena vía pública.

La confrontación subió rápidamente de tono y acabó en golpes, generando alarma entre los vecinos que salieron de sus viviendas para presenciar la escena. Ante la tensión del momento, varios ciudadanos decidieron llamar al 9-1-1 para solicitar la presencia inmediata de las fuerzas del orden.

En cuestión de minutos elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para calmar la situación; luego de separar a los involucrados cada uno ofreció su versión de los hechos.

Versiones preliminares indicaron que podría haberse tratado de un intento de asalto, aunque esta hipótesis será confirmada o descartada en las investigaciones correspondientes.

Detenidos

Tanto el chofer del taxi como el motociclista fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público (MP), a fin de deslindar responsabilidades.

Una hora después una grúa con plataforma retiró las unidades accidentadas que fueron remitidas al corralón en turno.

Finalmente, la circulación vial fue liberada, devolviendo la tranquilidad a los vecinos de la zona.