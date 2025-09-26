Atropellan a joven en Calzada al Sumidero

Con múltiples lesiones en las extremidades terminó un joven motociclista luego de ser atropellado por un vehículo particular sobre la Calzada al Sumidero y esquina con la 12.ª Norte de la colonia Las Delicias, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado aproximadamente a las 07:25 horas del jueves, por lo que policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al citado sitio para tomar conocimiento tras recibir el reporte al número de emergencias 911.

Al presentarse a la dirección mencionada les informaron que una persona del sexo masculino, que iba a bordo de una motocicleta, se desplazaba sobre la zona, pero un automóvil particular de la marca Nissan Tsuru quiso ganarle el paso, esto hizo que ambos acabaran colisionando.

La motocicleta quedó con las llantas hacia arriba y su ocupante con múltiples lesiones en las extremidades. Agentes viales al ver el mal estado del sujeto, de inmediato solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

Hospitalizado

En minutos se movilizó una cuadrilla de socorristas de Protección Civil que le brindó los primeros auxilios.

Después de la valoración, los paramédicos informaron que era necesario que fuera llevado a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías, para descartar alguna lesión interna o fractura.

Más tarde, una grúa con plataforma llegó para encargarse de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno, en lo que se deslindan responsabilidades.