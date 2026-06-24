Atropellan a joven y le fracturan una pierna

Con una probable fractura en una de las piernas resultó un joven motociclista luego de ser impactado por un vehículo particular sobre la avenida Central y esquina con la 6.ª Oriente, en la capital chiapaneca, antes del mediodía del martes.

Embestido

De acuerdo con datos recabados en el lugar de los hechos, el percance fue registrado cerca de las 11:10 horas. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento tras recibir el llamado de emergencia al número 911, así que arribaron al carril de poniente a oriente.

Se dio a conocer que se trataba de un motorista que se desplazaba sobre la zona a velocidad moderada, sin embargo, de manera sorpresiva un automóvil particular de la marca Honda no logró frenar a tiempo y acabó embistiendo a la motocicleta al parecer por corte de circulación.

Del fuerte impacto, la pierna del joven resultó fracturada. Casi 45 minutos después se presentó una unidad de emergencia para brindarle los primeros auxilios y posteriormente su traslado a un hospital para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Luego de una hora y media, una grúa con plataforma se encargó de remolcar los vehículos involucrados que fueron remitidos al corralón en turno mientras se deslindan responsabilidades en las próximas horas.