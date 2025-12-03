Atropellan a joven y le provocan triple fractura

Un motociclista, identificado como Bryan de Jesús “N” (19 años), resultó con una triple fractura después de chocar contra un vehículo de transporte público que circulaba en sentido contrario. El percance ocurrió en la 9.ª avenida Sur y calle 12 de Octubre de la colonia Bienestar Social, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con información oficial, el hecho fue registrado aproximadamente a las 08:05 horas del martes. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal después de recibir el reporte al 911, arribaron al sitio para tomar conocimiento.

Le cortó el paso

Al llegar les dieron a conocer que el motociclista se desplazaba de oriente a poniente sobre la 9.ª avenida Sur, cuando al llegar al cruce un conductor —identificado como René “N”— que manejaba un taxi con número económico 4711, se incorporó en sentido contrario y provocó el corte de circulación.

Elementos de la Guardia Estatal de Caminos, que se encontraban cerca del punto, acudieron de inmediato para gestionar el tráfico y solicitar asistencia médica.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le proporcionaron los primeros auxilios al joven, quien tenía posibles fracturas en la pierna derecha, por lo cual fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Chofer arrestado

Agentes de la Policía Municipal tomaron conocimiento del hecho y procedieron a la detención del conductor del taxi, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Los vehículos involucrados fueron retirados con una grúa y quedaron bajo resguardo en el corralón, mientras se lleva a cabo el deslinde de responsabilidades.