Atropellan a joven y termina con lesiones

Un joven motociclista resultó con diversas lesiones en las últimas horas de la noche del viernes, luego de ser impactado por un vehículo particular sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, a la altura del cruce con el bulevar Juan Pablo II en la capital chiapaneca.

El incidente fue reportado cerca de las 21:20 horas, lo que generó la movilización de policías de Tránsito y Vialidad Municipal quienes acudieron al sitio sobre el carril de oriente a poniente para tomar conocimiento de los hechos.

Golpazo

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de un automóvil tipo sedán circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando de manera repentina atropelló a un motociclista que se desempeñaba como repartidor.

Tras la colisión, el joven salió proyectado varios metros hasta impactarse contra la banqueta, lo que provocó que quedara tendido con visibles lesiones, mientras que el automovilista responsable huyó a toda velocidad con rumbo al poniente, sin detenerse a brindar auxilio.

Minutos después se presentaron socorristas voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech), quienes brindaron atención prehospitalaria al herido. Después de la valoración médica, se determinó que no necesitaba de traslado hospitalario.

Familiares del joven acudieron a la zona y se hicieron cargo tanto del motorista como de la unidad siniestrada, trasladándolo posteriormente a su domicilio para su recuperación.

Elementos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y recabaron datos para integrar el reporte del percance, mientras que autoridades exhortaron a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.