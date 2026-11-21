Un accidente estuvo a punto de terminar en tragedia en una de las calles de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Este medio se presentó a la escena, donde se informó que en estado crítico resultó una menor de edad luego de ser impactada por un motociclista sobre el bulevar Fidel Velázquez, a la altura de las instalaciones de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Arrolla a joven

De acuerdo con datos recabados, el hecho se registró alrededor de las 11:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio de la emergencia.

Ahí, se informó que un motociclista se desplazaba sobre la zona cuando una menor terminó siendo impactada. Como consecuencia, ambos resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades. Sin embargo, se indicó que la joven yacía en estado crítico.

Por la situación de urgencia, de inmediato se movilizaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron la atención prehospitalaria a la persona en desgracia.

Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario para recibir asistencia médica profesional.

Tras los protocolos de rigor, una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular y fue remitida al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.