Atropellan a motociclista en el libramiento Norte

Con múltiples lesiones en sus extremidades resultó un joven motociclista luego de ser impactado por un vehículo particular en el libramiento Norte, a la altura de la colonia Cantera, en la metrópoli capitalina.

De acuerdo con datos recabados, el percance vial fue registrado alrededor de las 20:25 horas. Al ser requeridos al sitio, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron de inmediato.

Ahí, sobre la exacta ubicación yacía un joven, el cual había sido impactado por un vehículo particular, que se había dado a la fuga tomando rumbo desconocido, esto para evitar cumplir con su responsabilidad legal en el atropellamiento.

Cuidado del lesionado

Cuando los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se constituyeron le brindaron la atención prehospitalaria al joven, el cual fue resguardo al interior de un vehículo debido a las inclemencias del tiempo lluvioso que se han presentados los últimos días.

Tras la valoración del joven herido, se informó que sería trasladado a un nosocomio particular para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías para descartar lesiones que pusieran en riesgo su vida.

En tanto, la unidad motriz en que se desplazaba fue retirada por unos conocidos para así evitar que fuese remitida al corralón en turno que por protocolo se lleva a cabo en estos accidentes.