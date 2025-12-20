Atropellan a motociclistas por corte de circulación

Una mujer resultó policontundida en el choque entre un taxi y una motocicleta durante la mañana del viernes en la ciudad de Comitán de Domínguez, lo que movilizó a paramédicos y a policías para brindar la ayuda necesaria.

Fue aproximadamente a las 11:00 horas que se registró el accidente sobre la avenida Central Norte, en la esquina con la 3.ª avenida Oriente del barrio Cruz Grande.

Corte de circulación

El impacto se dio cuando el taxista transitaba sobre la avenida con rumbo al norte, sin embargo, al llegar a la esquina con la 3.ª Poniente realizó el corte de circulación.

Esto debido a que el conductor de una motocicleta Italika de color negro con amarillo no logró frenar y acabó estrellándose en la parte frontal de la unidad de transporte público.

Una fémina que viajaba como copiloto en la moto resultó lesionada de la pierna izquierda, quedando junto a su acompañante tirados sobre el pavimento.

Vecinos del lugar reportaron el accidente al número de emergencias 9-1-1, por lo que se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal en donde paramédicos brindaron los primeros auxilios a los heridos y trasladaron a la mujer al hospital para descartar fracturas graves.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para los peritajes y mediar entre los involucrados para que dialogaran, acordando el pago de daños y médicos para deslindar responsabilidades al momento.