Atropellan a motorista y la dejan malherida

Una mujer que circulaba sobre una transitada avenida en el municipio de Comitán resultó lesionada tras ser atropellada por un automovilista. El incidente movilizó a paramédicos y agentes de Tránsito para tomar conocimiento y atender la emergencia.

Fue sobre la 4.ª avenida Poniente, en el cruce con la 15.ª calle Sur en la colonia Belisario Domínguez, que se registró el accidente alrededor de las 21:00 horas del sábado.

La embistió un auto

El percance ocurrió en la intersección mencionada, la cual es muy transitada, cuando la persona del sexo femenino se dirigía al sur en una motocicleta FT150 de color gris con negro, por lo que se detuvo para incorporarse a la calle con rumbo al oriente.

Fue en ese momento que fue embestida por un automóvil Chevrolet Chevy de color blanco, que la aventó y la dejó tendida sobre el asfalto, así que los automovilistas al ver que estaba malherida dieron aviso al número de emergencias 911.

Al sitio se presentaron los paramédicos de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios a la lesionada y después de inmovilizarla en una tabla rígida la trasladaron al hospital regional, para su atención médica especializada inmediata.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento del accidente, llevar a cabo el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para restablecer la circulación, mientras se deslindan responsabilidades entre los conductores involucrados.