Atropellan a motoristas en diferentes percances

Dos mujeres, un menor de edad y una persona del sexo masculino resultaron lesionados durante el transcurso del martes en el municipio de Comitán cuando fueron atropellados por automovilistas, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia.

El primero se dio alrededor de las 07:00 horas sobre la 7.ª Poniente par vial y 11.ª calle Sur, en los semáforos de la Eseco en el barrio de Nicalocok.

Iba en sentido contrario

De acuerdo a testigos, una mujer que circulaba en una motocicleta con preferencia fue sorprendida por un automovilista que iba en sentido contrario por al menos 50 metros. Tras atropellarla huyó del lugar.

El segundo percance se dio un par de horas después sobre la 16.ª avenida Poniente, entre los barrios de La Cueva y 20 de Noviembre. El conductor de un Aveo de color gris se pasó el alto y embistió a una fémina que trasladaba a su hijo a la escuela. Ambos quedaron tendidos sobre la vialidad.

Último percance

El tercer accidente del día fue sobre el bulevar Paseo de la Federación, en el carril que va al norte, frente a una estación de servicio de gasolina. Cuando el conductor de una camioneta Ford Explorer de color gris intentó ganarle el paso a un motociclista.

A los lugares en donde sucedieron los tres accidentes llegaron ambulancias del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos brindaran los primeros auxilios a los heridos y los llevaran al hospital.

En los primeros dos percances fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal que arribaron de inmediato para tomar conocimiento y proporcionar la ayuda necesaria; en el tercero, fueron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras quienes se presentaron para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

Durante el pasado fin de semana se reportaron cuatro siniestros que involucraron a motociclistas, el cual se saldó con una mujer fallecida y cinco lesionados.