Atropellan a motoristas en un cruce de calles

Dos personas resultaron con múltiples lesiones luego de sufrir un accidente durante la última hora de la noche del sábado, en calles del municipio de Cintalapa. Aparentemente esto se originó por un posible corte de circulación, el cual los habría dejado malheridos sobre la vialidad.

Trascendió que minutos después de las 23:00 horas, vecinos del barrio Santa Cecilia se habrían percatado del estruendo provocado por la colisión entre una pareja de motociclistas que iba a bordo de una Italika 125cc de color rojo y un automóvil particular.

Lo anterior se dio justo en la intersección de la 5.ª avenida y 6.ª calle Oriente.

Por ello, al parecer fueron los vecinos de la zona quienes dieron parte al número de emergencias 911.

Señalaron que una mujer y un hombre estaban recostados sobre el pavimento, así que paramédicos de Protección Civil se constituyeron al lugar del incidente como primeros respondientes, para valorarlos y brindarles los primeros auxilios.

Los lesionados tras recibir los servicios prehospitalarios fueron trasladados por personal de la Cruz Roja Mexicana al hospital del IMSS-Bienestar, en donde quedarían bajo observación médica.

Corte de circulación

Con base en lo anterior, hubo algunas versiones extraoficiales que apuntaban a que la motocicleta transitaba con normalidad sobre la avenida, pero de forma inesperada un vehículo —del cual no pudieron identificar las características— presuntamente les hizo un corte de circulación y posteriormente se retiró del sitio rápidamente.

Asimismo, más tarde los agentes de la Guardia Estatal Vial Preventiva arribaron a la zona para tomar conocimiento.