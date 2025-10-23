Atropellan a mujer al cruzar el libramiento Sur

Con múltiples lesiones terminó una mujer luego de ser arrollada por un vehículo particular en el libramiento Sur y 2.ª Oriente en la ciudad capital.

De acuerdo con datos recabados, el accidente se registró alrededor de las 07:10 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Ahí, se informó que un vehículo particular embistió a una fémina de 52 años que buscaba cruzar la peligrosa vía de alta velocidad.

Del impacto, salió proyectada varios metros hasta quedar tendida sobre la cinta de rodamiento.

Traslado

Agentes viales solicitaron el apoyo a través de La Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) quienes enviaron el apoyo de una unidad de emergencias.

Pronto se movilizaron una cuadrilla de socorristas que le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras estabilizarla, la trasladaron de urgencia a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.