Atropellan a mujer en el barrio San Ramón

El lunes por la mañana una mujer de 62 años de edad fue atropellada frente a la clínica del IMSS que se ubica en el barrio San Ramón, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Personal de primeros auxilios, entre ellos de Protección Civil, y de la Policía Municipal le brindaron atención a la víctima y la trasladaron a un hospital para su atención médica.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance ocurrió presuntamente tras haber sido impactada la transeúnte por un vehículo particular de la marca MG de color rojo, con placas de circulación del estado de Chiapas.

Trabajadores de la institución solicitaron al Ayuntamiento la colocación de reductores de velocidad o de un tope peatonal. Agregaron que los percances son frecuentes en este punto.

Sandra Marixa Moreno Hernández, empleada del IMSS, explicó que a las “10 de la mañana, aproximadamente, fue atropellada una señora llamada Mati ’N’, madre de una compañera trabajadora a la que le llevó desayuno y al salir de la clínica fue arrollada por un vehículo conducido por una mujer”.

Señaló que “la diagonal Hermanos Paniagua es muy transitada porque vienen carros que van hacia el centro (procedentes de donde se encuentra el teatro de la ciudad Hermanos Domínguez), los que dan vuelta en la calle Tabasco y los que se incorporan de la lateral de la diagonal”.

Reiteró que “el problema es que no hay boyas, semáforo, paso peatonal u otro tipo de reductor de velocidad. Es un peligro también para nosotros, que somos usuarios del estacionamiento”.

Insistió en que “lo que estamos solicitando es que pongan boyas, semáforo o un paso peatonal para los trabajadores y los derechohabientes porque es un gran peligro y no es la primera vez que ocurre un accidente, pues ha habido muchos choques en la esquina de la calle Tabasco y la diagonal Hermanos Paniagua”.

Mencionó que el estado de salud de Mati “es grave. La trasladaron al hospital por la gravedad; está en peligro. Le están haciendo estudio y la sedaron”.

Por último, dio a conocer que el automóvil que atropelló a Mati era manejado a exceso de velocidad por una conductora que quiso ganarle el paso a otro vehículo que venía sobre la diagonal y al girar la embistió, aventándola contra el pavimento.

Los agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron inmediatamente para atender el caso, por lo que la fémina fue detenida, mientras que la unidad fue llevada con una grúa.