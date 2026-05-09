Atropellan a mujer en el fraccionamiento La Misión

Con graves lesiones resultó una persona del sexo femenino luego de ser atropellada por un transporte público en modalidad de taxi, en el fraccionamiento La Misión, en la capital Tuxtla Gutiérrez, poco antes del mediodía del viernes.

Se dio a conocer que aproximadamente a las 11:35 horas, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron a la dirección mencionada tras recibir el reporte al número de emergencias 9-1-1.

Iba velozmente

Sobre los hechos, les informaron que el chofer del automóvil de transporte público en modalidad de taxi con número económico 1448, manejada por Miguel “N” (45 años), se desplazaba a alta velocidad.

Por ello, el exceso de velocidad provocó que no lograra frenar a tiempo y acabó por atropellar a una fémina, identificada con el nombre de Ana Isabel “N” (43).

Durante la trayectoria, el transporte público perdió el control y se estampó contra la fachada de un domicilio.

Los oficiales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias y en minutos se constituyó una cuadrilla de paramédicos, quienes le brindaron la atención prehospitalaria y después la trasladaron de urgencia a un nosocomio para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad automotriz y fue remitida al corralón en turno para liberar por fin la vialidad en la zona.