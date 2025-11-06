Atropellan a mujer y le fracturan la cadera

Una persona del sexo femenino resultó con múltiples lesiones y una posible fractura de cadera tras ser atropellada por un vehículo particular sobre el libramiento Sur Oriente, a la altura de la calle Del Trabajo, en la colonia Los Trabajadores, ubicada en Tuxtla Gutiérrez.

Embestida

El percance fue reportado alrededor de las 09:00 horas del miércoles, lo que generó la rápida movilización de cuerpos de emergencia y elementos de Tránsito y Vialidad Municipal.

Al llegar, los agentes localizaron un automóvil Chevrolet Chevy de color rojo, con placas del estado de Chiapas, presuntamente responsable del atropellamiento.

La afectada, quien intentaba cruzar el libramiento con dirección a la entrada de la colonia, fue embestida por la unidad que circulaba en sentido poniente a oriente. Luego del impacto, la mujer quedó tendida sobre la carpeta asfáltica con fuertes dolores en la cadera y las extremidades.

Ayuda médica

Un paramédico de Protección Civil (PC) Municipal le brindó los primeros auxilios en el sitio y, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, donde recibiría una mejor valoración y atención médica especializada.

De forma preliminar se indicó que la fémina presentaba posibles fracturas, aunque su estado de salud no fue catalogado como grave.

Las autoridades correspondientes se hicieron cargo de las diligencias y del deslinde de responsabilidades.