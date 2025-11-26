Atropellan a peatón frente a la Central de Abastos

Con múltiples lesiones en sus extremidades terminó un sujeto tras ser atropellado por un vehículo sobre la vía a Chiapa de Corzo, concretamente frente a la Central de Abastos.

Era temprano en la mañana: alrededor de las 06:10 horas. Por esto, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Ahí, se informó de un sujeto identificado como Fermín "N", de 71 años de edad, que intentó cruzar la vialidad.

Sin embargo, terminó siendo embestido por un vehículo Chevrolet Spark en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo.

No vio al carro

Agentes viales señalaron que este no se percató de la presencia del automóvil que circulaba en el carril con dirección de oriente a poniente. El conductor no logró frenar a tiempo y lo impactó violentamente, proyectándolo varios metros y dejándolo con lesiones de consideración.

Paramédicos de Protección Civil Estatal acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y trasladar a Fermín "N" a un hospital privado, con el fin de que recibiera atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas.

Al lugar también arribaron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, así como agentes de la Guardia Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional División Caminos, quienes realizaron el acordonamiento y las diligencias correspondientes.

¿Quién tuvo la culpa?

El conductor implicado fue asegurado mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada involucrado.

Las autoridades indicaron que será el peritaje el que esclarezca si el peatón cruzó de manera imprudente o si el automovilista incurrió en alguna falta que derivó en el accidente.