Atropellan a peatón y acaba perdiendo la vida

Una persona del sexo masculino perdió la vida luego de ser impactada por un vehículo en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la calle Del Nipe, en la ribera Nandambua, durante la mañana del jueves.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 07:00 horas, cuando la ciudadanía pidió el apoyo a través de los números de emergencias, lo que movilizó a las corporaciones de auxilio y a elementos policiacos hasta el sitio.

Al arribar confirmaron que un transeúnte, identificado como Juan “N” (56 años), se encontraba tendido sobre el andén central en aparente estado inconsciente, a un costado de una tumba, por lo que solicitaron apoyo médico.

Trágico percance

De acuerdo con los primeros testimonios recabados, el hombre acababa de descender de una unidad del transporte público e intentaba cruzar la carretera de oriente a poniente cuando fue embestido por un vehículo que circulaba a alta velocidad.

Después del impacto salió proyectado varios metros y acabó malherido, mientras que el conductor responsable huyó sin detenerse a proporcionarle la ayuda y solicitar una ambulancia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal de Chiapa de Corzo acudieron para valorarlo, sin embargo, tras hacerlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Morgue

Más tarde, personal de Servicios Periciales llevó el cuerpo y el aseguramiento de indicios para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley, en espera de que sea reclamado.

La Guardia Nacional se encargó de abanderar la vialidad y tomar conocimiento, mientras se integran las pesquisas para tratar de ubicar al responsable del fatal accidente.