Atropellan a peatón y es hospitalizado

En estado crítico fue como terminó un transeúnte luego de ser atropellado por un vehículo particular sobre el libramiento Norte, a la altura de Sam’s Club Oriente, durante la tarde del martes en la capital chiapaneca.

Transcurrían aproximadamente las 14:45 horas. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte al 9-1-1, en el cual señalaban un fuerte accidente con un posible lesionado grave, por lo cual se presentaron al carril de poniente a oriente.

Sujeto embestido

Se dio a conocer que un individuo a bordo de un automóvil de la marca BYD, con placas de circulación del estado de Chiapas, se desplazaba con velocidad, en ese momento una persona del sexo masculino intentó cruzar la vialidad y al hacerlo acabó siendo embestido.

Del violento impacto, el peatón terminó tendido bocarriba sobre la carpeta asfáltica. Con rapidez arribaron los paramédicos de Protección Civil (PC) del Estado, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Luego de la valoración determinaron que era necesario que el sujeto fuera trasladado de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, para recibir asistencia médica.

Más tarde, el automóvil presuntamente responsable fue retirado de la zona para rehabilitar por completo el tránsito; mientras se deslindan responsabilidades, sería llevado al corralón en turno.