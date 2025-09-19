Atropellan a transeúnte en un cruce de calles

Una persona del sexo masculino de 45 años de edad fue atropellada cuando intentó cruzar una transitada calle en el municipio de Comitán. El responsable se dio a la fuga para no hacerse cargo del pago de hospital, ni ser detenido. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia.

Embestido por camioneta

Fue aproximadamente a las 20:30 horas que sucedió el accidente sobre la 11.ª calle Sur Poniente en el cruce con la avenida Lomas Verdes, en el fraccionamiento Estela Morales, al sur poniente de la ciudad.

El hombre, que vestía pantalón azul, playera del mismo color y zapatos de color negro con blanco, pretendió pasar la peligrosa vía de comunicación, sin embargo, en el intento fue embestido por una camioneta, quedando malherido a mitad de la calle, en tanto que el responsable emprendió la huida.

Hospitalizado

Vecinos al percatarse del atropello rápidamente pidieron el apoyo del número de emergencias 911, arribando los paramédicos de Protección Civil Municipal que procedieron a brindarle los primeros auxilios al afectado. Después de la valoración, determinaron que era necesario trasladarlo al hospital regional.

Policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento y realizar los peritajes correspondientes, a fin de consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público para que investigue el incidente, se dé con el conductor prófugo y se deslinden responsabilidades.