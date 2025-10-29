Atropellan a un adulto mayor sobre la 9.ª Sur

Un adulto mayor resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado por un motociclista en la intersección de la 9.ª avenida Sur y la 15.ª calle Oriente, frente al mercado de Los Ancianos en Tuxtla Gutiérrez.

El accidente ocurrió durante las últimas horas de la noche del lunes y dejó al peatón de aproximadamente 65 años de edad en estado crítico, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital.

Peatón embestido

De acuerdo con versiones oficiales, el individuo intentaba cruzar la avenida cuando fue embestido por un motociclista que circulaba en dirección de oriente a poniente.

El impacto lo proyectó varios metros, acabando tirado sobre el pavimento con heridas visibles tanto en la cabeza como en el rostro.

Testigos del hecho alertaron a los números de emergencia, lo que movilizó a las autoridades y a los cuerpos de rescate.

Sin embargo, los primeros en llegar al sitio fueron paramédicos voluntarios del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes brindaron la atención prehospitalaria inicial al herido.

Los rescatistas reportaron que el hombre presentaba síntomas de traumatismo craneoencefálico severo, por lo cual pidieron con urgencia una ambulancia para su traslado.

Tardaron en llegar

Pese a la gravedad del caso, las corporaciones oficiales no dieron respuesta.

Según las propias autoridades y testigos, transcurrieron cerca de 50 minutos antes de que una unidad de Protección Civil Municipal acudiera al lugar ya que se encontraba atendiendo otro servicio.

Finalmente, realizaron el traslado del herido a un hospital en donde fue reportado en estado grave y con pronóstico reservado.

El conductor de la motocicleta fue arrestado por elementos de la Policía Municipal y presentado ante el Ministerio Público, junto con la unidad involucrada, para deslindar responsabilidades.