Atropellan a un hombre frente a plaza Ámbar

Gravemente herido quedó una persona del sexo masculino tras ser atropellada por un vehículo particular sobre la carretera que conecta a Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo, a la altura de la plaza Ámbar.

El responsable se dio a la fuga, mientras que el individuo fue trasladado de urgencia al hospital regional Dr. Gilberto Gómez Maza.

Esto ocurrió aproximadamente a las 20:10 horas. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal fueron alertados sobre el atropellamiento en el tramo que va de poniente a oriente, justo frente al conocido centro comercial.

Violento impacto

De acuerdo con los primeros reportes, el peatón intentaba cruzar la vía de comunicación cuando fue embestido por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad.

El impacto lo lanzó varios metros sobre el pavimento, mientras que el conductor en vez de detenerse para auxiliarlo aceleró y se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Testigos del hecho solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia.

En cuestión de minutos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y encontraron al peatón con múltiples lesiones en las extremidades y posible traumatismo en el cuerpo, por lo que le brindaron los primeros auxilios.

Luego de estabilizarlo, debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, donde permanece internado bajo observación médica.

Elementos de la policía vial tomaron conocimiento de lo sucedido y comenzaron las diligencias. La unidad responsable hasta el momento no ha sido identificada.

El tránsito en la zona se vio afectado durante varios minutos mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro del lesionado.