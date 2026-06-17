Atropellan a un joven motorista y lo lesionan

Con múltiples lesiones en las extremidades terminó un joven motociclista luego de ser impactado por un vehículo particular sobre la colonia Potinaspak, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en las últimas horas de la noche del lunes.

El reporte fue proporcionado cerca de las 22:10 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la 5.ª Poniente entre las calles Azucena y Orquídea, en la referida colonia.

Le cortaron el paso

Se informó que un motorista circulaba sobre la zona, sin embargo, un presunto corte de circulación hizo que saliera proyectado del asiento y cayera aparatosamente contra el pavimento.

Debido al impacto, el motorista acabó con múltiples lesiones en las extremidades. Al lugar se movilizó una cuadrilla de socorristas quien le brindó los primeros auxilios.

Luego de estabilizarlo lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías.

Mientras tanto, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento de lo sucedido y solicitaron el apoyo de una grúa con plataforma para remolcar las unidades involucradas, siendo remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.