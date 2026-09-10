Atropellan a un motociclista y el responsable huye

Con lesiones fue como resultó un motociclista al ser atropellado ayer por la mañana en la ciudad de Comitán.

El responsable, que conducía una camioneta, huyó para evadir la responsabilidad. El percance movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para atender la emergencia.

Fue aproximadamente a las 11:00 horas que se reportó el percance en el carril de norte a sur del bulevar Paseo de la Federación, en el cruce con la 25.ª calle Sur, frente al hotel Real del Monte.

Hechos

El incidente se dio cuando ambas unidades circulaban hacia el sur, pero el conductor de una camioneta no guardó la distancia necesaria y embistió al motorista por alcance, lo que hizo que saliera proyectado y se golpeara en el pavimento, quedando tirado a un costado de la vía de comunicación.

El responsable huyó del lugar para evadir la responsabilidad, dejando malherido al sujeto, por lo que testigos reportaron el percance al número de emergencias 911.

Rápidamente, una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal llegó al sitio para que paramédicos le brindaran los primeros auxilios y lo trasladaran al hospital regional.

Compañeros del malherido individuo también se presentaron al lugar para ayudarlo y resguardar la motocicleta, a fin de evitar que fuera remolcada al corralón en calidad de vehículo abandonado en accidente de tránsito, por lo cual no hubo intervención de las autoridades viales.