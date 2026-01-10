Atropellan a un transeúnte y le fracturan un tobillo

Malherido resultó un peatón luego de ser atropellado por un vehículo particular en el barrio Niño de Atocha, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, antes del mediodía de este viernes.

Eran cerca de las 11:10 horas cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal tuvieron conocimiento de los hechos, por lo que llegaron a la 3.ª Poniente y 9.ª Norte.

Al arribar les dieron a conocer que una persona del sexo masculino se encontraba en un taller mecánico a bordo de su motoneta, sin embargo, al descender e intentar cruzar la calle caminando terminó siendo embestido por un automovilista, lo que hizo que saliera proyectado al pavimento.

Tras el atropellamiento, el transeúnte acabó con una fractura expuesta en el tobillo derecho.

Por ello, los agentes de Tránsito pidieron el apoyo inmediato de una unidad de emergencia, así que en minutos arribaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que le brindaron los primeros auxilios.

Después de estabilizarlo, para recibir asistencia médica especializada, lo trasladaron de urgencia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 5 de Mayo.

Mientras se deslindan responsabilidades, el vehículo fue transportado al corralón en turno mediante una grúa con plataforma.