Atropellan a una adulta mayor sobre la 9.ª Sur

Varias contusiones y una posible fractura en uno de los brazos fue lo que tuvo una adulta mayor luego de ser atropellada por un vehículo particular sobre la 9.ª Sur y calle Pino Suárez de la colonia Santa Ana, localizada al sur-oriente de la capital chiapaneca.

El hecho se registró alrededor de las 09:00 horas, cuando a los números de emergencia se reportó un accidente vehicular.

Elementos policiacos se movilizaron al lugar y hallaron a la mujer en mal estado, tirada sobre la calle, quien presentaba diversos dolores corporales, por lo cual se solicitó el apoyo de unidades médicas.

La embistió un Tsuru

De acuerdo con los primeros reportes, la fémina intentaba cruzar la vialidad de sur a norte cuando fue impactada por un vehículo particular de la marca Nissan Tsuru, que circulaba de poniente a oriente.

Tras esto, la persona de la tercera edad cayó al suelo, permaneciendo inmóvil a la espera de los primeros auxilios.

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron y brindaron la ayuda médica. Al valorarla, determinaron que presentaba lesiones en el brazo derecho.

Posteriormente fue trasladada a una clínica para recibir atención médica especializada y descartar una fractura de mayor gravedad.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades. El conductor permaneció en el sitio y señaló que se haría cargo de los gastos médicos.