Atropellan y matan a peatón en bulevar

Un hombre de la tercera edad murió en la mañana del lunes al ser atropellado por un automovilista cuando pretendía cruzar el bulevar en Comitán.

El responsable escapó y dejó abandonada la unidad en el par vial, mientras que paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se movilizaron para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 08:00 horas cuando se registró el accidente en el bulevar Dr. Belisario Domínguez Norte, en el cruce con la rampa de la 8.ª calle en el barrio El Mirador.

Embisten a peatón

El adulto mayor de 60 años de edad pretendió cruzar el carril que va de norte a sur, cuando un automovilista que circulaba a exceso de velocidad lo atropelló y aventó, dejándolo sin vida en el carril de baja.

De inmediato, el responsable emprendió la huida para evadir la responsabilidad. Testigos relataron que se trataba de un automóvil de color blanco.

Asimismo, alertaron al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a paramédicos a bordo de una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal y agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes confirmaron el deceso del peatón, ya que no contaba con signos vitales.

La vía de comunicación se mantuvo cerrada por al menos un par de horas, hasta el término de las diligencias que realizaron agentes de la Dirección del Servicio Pericial de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra.

Esto concluyó con el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Semefo, en donde le realizarán la autopsia de ley.

Minutos después, el vehículo descrito por los testigos, marca Volkswagen Gol, fue hallado abandonado sobre el par vial a unos metros de la 8.ª calle Sur, frente al Itaes.

La unidad presentaba daños en el cofre y el parabrisas, lo que delataba su participación en el lamentable suceso. Por esto agentes de Vialidad Municipal y peritos ordenaron remolcarlo al corralón para su resguardo.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público (MP) para investigar y deslindar responsabilidades conforme a la ley.