Atropellan y matan a talachero en carretera

Trágico hecho fue el que se registró en Catazajá luego de que Guadalupe “N”, un trabajador de oficio talachero, perdiera la vida al ser atropellado por un vehículo, cuyo conductor escapó del lugar sin auxiliarlo.

De acuerdo con información extraoficial, el accidente se dio sobre el bulevar Juan Sabines Guerrero, en la entrada principal a la cabecera municipal.

La víctima se desplazaba en su bicicleta rumbo a su domicilio cuando, según testigos, una camioneta que circulaba a exceso de velocidad lo embistió de manera violenta. En ese momento caía una intensa lluvia, lo que habría dificultado la visibilidad y contribuido al impacto.

Notifican accidente

Tras el atropellamiento, el cuerpo del vulcanizador salió proyectado varios metros junto con su bicicleta, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica. Vecinos que presenciaron el hecho dieron aviso inmediato a los números de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil acudieron rápidamente al sitio; sin embargo, al revisar al lesionado confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada en espera de las autoridades ministeriales.

Personal del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque llevaron a cabo el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales.

Se informó que el responsable logró darse a la fuga, aunque testigos afirman que cámaras de videovigilancia cercanas podrían haber captado la unidad involucrada, por lo que se espera que las autoridades inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y ubicar al conductor.