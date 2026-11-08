Atropellan y matan a un adulto mayor en bulevar

Un adulto mayor perdió la vida luego de ser atropellado por un automovilista en la avenida Palma Areca y bulevar Las Palmas, localizada en la colonia Las Palmas de Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado alrededor de las 17:44 horas, por lo que elementos policiacos municipales se movilizaron a la zona mencionada.

Accidente fatal

Ahí, les informaron que un automovilista se desplazaba aparentemente a exceso de velocidad y no se dio cuenta a tiempo de que un peatón de aproximadamente 70 años de edad, de oficio vendedor de agua, intentaba cruzar la vía.

Lo anterior provocó que embistiera al transeúnte y posteriormente el veloz vehículo saliera proyectado hasta estrellarse contra la parte trasera de una unidad particular que estaba estacionada.

Pronto se movilizó una cuadrilla de socorristas tras recibir el reporte al número de emergencias 911. Al llegar le brindaron los primeros auxilios a la persona de la tercera, pero lamentablemente ya no había nada que pudieran hacer para salvarlo.

El área de inmediato fue acordonada y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, para hacer las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).