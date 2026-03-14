Aumentan accidentes de motos en Comitán

Los atropellamientos de motociclistas en la ciudad de Comitán de Domínguez van al alza, tan solo durante la noche del jueves y la tarde del viernes se reportaron dos afectados, esto movilizó a los cuerpos de emergencia.

Desde el pasado lunes se tiene el registro de uno y hasta dos accidentes de motoristas en diferentes partes de la ciudad, lo que ha dejado al menos a siete personas lesionadas.

Últimos dos

Alrededor de las 20:30 horas del jueves el chofer de una unidad de transporte público en modalidad de taxi, con número económico 0186, el cual circulaba sobre la 13.ª calle Sur, intentó ganar el paso a un motociclista que circulaba al sur sobre la 7.ª Poniente y acabó arrollándolo.

De igual manera ayer a las 14:30 horas el conductor de un Mazda de color negro, embistió a una joven que circulaba en una motoneta sobre la avenida principal del fraccionamiento Las Tinajas.

En ambos sucesos se presentaron los paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal para brindar los primeros auxilios a los heridos y después trasladarlos de inmediato al hospital.

Mientras tanto, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para realizar peritajes y deslindar responsabilidades. Las principales causas de este tipo de incidentes han sido por falta de precaución y el nulo respeto del derecho de preferencia al intentar ganar el paso.