Auto cae de puente y corriente de río lo arrastra

Tras caer un vehículo a un río, una mujer perdió la vida y otra resultó lesionada en el puente ubicado en el tramo carretero San Lucas-San Cristóbal de Las Casas, a la altura de Laguna Grande.

El percance ocurrió la mañana del domingo, personal de primeros auxilios acudió al lugar de los hechos y reportó que el conductor de la unidad presuntamente había sido arrastrado por la corriente del afluente.

De acuerdo con los primeros informes, las personas que viajaban en la unidad lograron salir del automóvil luego de la caída; sin embargo, la fuerza del agua las arrastró, lo que desencadenó un operativo de búsqueda en las cercanías.

Salvaron a una

Habitantes de la zona se movilizaron para auxiliar a los pasajeros. Reportaron que eran dos mujeres, de las cuales una resultó lesionada y la otra falleció ahogada. Se dijo que ambas son de Navenchauc, perteneciente al municipio de Zinacantán.

La sobreviviente fue trasladada por paramédicos a un hospital de San Cristóbal de Las Casas.

Los lugareños indicaron que desconocen las causas exactas que originaron el percance. Las autoridades de la comunidad llevan a cabo las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Continuaba la búsqueda del conductor en las aguas del afluente, ante la posibilidad de que hubiera sido arrastrado por la corriente río abajo; más tarde, lamentablemente fue encontrado muerto.