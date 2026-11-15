Auto colisiona contra cuatrimoto

Un joven de 20 años que manejaba una cuatrimoto resultó lesionado cuando una automovilista le cortó la circulación y colisionaron en la mañana de ayer en Comitán, incidente que movilizó a paramédicos y agentes de Vialidad y Tránsito Municipal para atender la emergencia.

Fue sobre en la 5a. Norte, en el cruce con 7a. avenida Poniente, barrio de Santa Cecilia, donde se registró el percance alrededor de las 11:00 horas.

Se pasó el alto

El choque ocurrió cuando la conductora de un vehículo Honda color blanco circulaba con dirección al poniente, pero al llegar al cruce no se detuvo y continuó con su recorrido, provocando que el motorista se impactara en la parte lateral derecha.

La persona terminó tendida sobre el pavimento, por lo que testigos solicitaron el apoyo al número de emergencia 911, llegando una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal.

Fueron paramédicos quienes brindaron primeros auxilios al joven de 20 años, que resultó policontundido pero sin lesiones que pusiera en riesgo su vida, esto debido a que usaba el casco de seguridad, por lo que no requirió el traslado al hospital regional.

Agentes de Vialidad y Tránsito Municipal llegaron para atender el accidente y realizar los peritajes, intermediando entre los involucrados para que dialogaran y convinieran el pago de daños para el deslinde de responsabilidades.