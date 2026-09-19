Auto deportivo se estampa en poste y causa apagón

Un automóvil de lujo terminó estrellándose contra un poste de concreto, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), generando un apagón durante varias horas sobre el bulevar Laguitos a la altura del libramiento Norte, en la capital chiapaneca, la tarde del viernes.

Transcurrían alrededor de las 14:45 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de un percance que había sido reportado al número de emergencias 911, con posibles lesionados.

Exceso de velocidad

Al presentarse a la dirección mencionada, les informaron que un joven manejaba un vehículo particular de la marca Mustang de color negro, con placas de circulación del estado de Chiapas.

Sin embargo, una mala maniobra aunado al exceso de velocidad hizo que perdiera el control del volante y acto seguido se estampara fuertemente contra el poste de energía eléctrica, el cual por el brutal impacto fue derribado y la parte frontal del deportivo resultó completamente destrozada.

Afectaciones

Debido a lo anterior, las afectaciones materiales fueron considerables tanto en el automóvil como en la infraestructura urbana; asimismo, como daño colateral ocurrió un apagón que tardó más de ocho horas, provocando la molestia de las colonias aledañas.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

Finalmente, más tarde, una grúa con plataforma se presentó para hacerse cargo de remolcar el Mustang que fue considerado como pérdida total y lo transportó al corralón en turno para liberar la circulación vial en la zona.